Avec les ventes à venir de Moussa Dembele et Houssem Aouar, l’OL peut espérer récupérer un joli pactole.

L’OL n’a pas souhaité se dégarnir cet hiver. Les dirigeants ont refusé toutes les approches pour leurs joueurs stars, à commencer par Moussa Dembele, courtisé par une foule de clubs anglais. Mais l’été prochain, les Gones pourront difficilement résister.

Jackpot en vue !

Pour Moussa Dembele, le forcing des clubs anglais pourrait avoir très vite raison de l’OL. Au regard de sa progression, et de la saison exceptionnelle qui est la sienne, Jean-Michel Aulas peut clairement espérer battre le record du plus grand transfert du club. Il ne serait pas étonnant de voir l’opération se boucler à plus de 70 millions d’euros. Quant à Houssem Aouar, dont le départ semble lui-aussi inéluctable, un chèque de 50 à 60 millions d’euros sera un minimum. Le coffre-fort des Gones risque bien d’exploser !