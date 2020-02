S’il a eu du mal à se faire adopter, Antoine Griezmann semble avoir trouvé les clés pour devenir un vrai blaugrana.

Froidement accueilli par le vestiaire qui a mis du temps à lui pardonner son arrivée avortée de 2018, Antoine Griezmann semble avoir fait le plus dur. Depuis plusieurs semaines, le Français est en effet totalement intégré au groupe et notamment auprès de Lionel Messi.

Adopté par Messi

Si son avenir était encore incertain au début de l’hiver, Antoine Griezmann a vu son cas basculer depuis le début de l’année. Mieux intégré, le Français s’est rapproché de Leo Messi et leur complicité devient un vrai atout pour l’équipe. Plus question de parler d’un départ, c’est pour durer et gagner des titres que Grizou souhaite rester. De bon augure pour la suite.