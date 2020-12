Face à la crise économique et à des caisses presque vides, le FC Barcelone va devoir vendre.

Confronté à des problèmes financiers depuis plus d’un an, le FC Barcelone navigue à vue. Face à la montagne Leo Messi, qu’il va falloir prolonger à l’issue de la saison sous peine de le voir partir, le Barça tremble et doit trouver des solutions. Celle de vendre des talents parait inévitable.

De Jong sacrifié ?

Parmi les options, on retrouver le transfert de Frenkie de Jong. Si son arrivée au Barça a mis du temps à devenir une réussite, le Hollandais reste un garçon très courtisé en Europe. En Allemagne, le Bayern Munich rêve de construire son milieu de terrain autour de lui. Un transfert serait à l’étude pour l’été 2021…