En pleine discussion avec Leo Messi pour prolonger son contrat, le FC Barcelone n’est pas dans une situation financière confortable. Explication.

Leo Messi et ses représentants discutent activement avec les représentants du FC Barcelone. Objectif : trouver un accord pour son dernier contrat avec les Blaugrana. Un bail qui s’arrête actuellement en juin 2021 et qui pourrait s’allonger de quelques années, les dernières de la Pulga, dont la fin de carrière approche. Mais pour cela, les deux parties souhaitent jeter les bases d’un accord historique. Avec un salaire jamais vu dans le monde du football.

Le Barça à la peine…

Le souci, c’est que le FC Barcelone n’a plus les moyens de flamber comme par le passé. Les dépenses des dernières saisons ont plombé le club, en grandes difficultés financières. Pour s’offrir Lautaro Martinez, les dirigeants vont devoir enregistrer deux ou trois départs… Ensuite, il faudra trouver les fonds nécessaires pour Leo Messi. A ce jour, ce n’est pas le cas. Le Barça est en galère pour pouvoir payer les 50 millions d’euros évoqués avec le clan Messi. Les dirigeants vont devoir trouver des solutions. Celle de vendre Griezmann en est une… Elle semble même de plus en plus nécessaire pour éviter un drame. Les supporters ne pourront jamais accepter un départ de leur légende vivante, un Leo Messi qui a toujours porté les couleurs catalanes.