En discussions avec Romain Hamouma pour prolonger, l’ASSE refuse de céder à ses demandes financières.

A 33 ans, Romain Hamouma arrive en fin de contrat. Son aventure stéphanoise est un vrai succès et le plus gros et beau morceau de sa carrière. Mais l’histoire d’amour dans le Forez pourrait prendre fin en juin.

Hamouma trop gourmand ?

Pour Eurosport, Manu Lonjon explique que l’ASSE et Romain Hamouma ne sont pas d’accord sur les termes d’une prolongation de contrat. Le joueur se montrerait trop gourmand, d’après les dirigeants stéphanois. Les difficultés économiques rencontrées par le club n’aident pas… Romain Hamouma pourrait donc partir, libre, à l’issue de la saison.