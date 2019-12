Face à la charge que représente Loïs Diony, l’ASSE serait disposée à accepter une offre ridicule pour son attaquant.

Loïs Diony est clairement une erreur de casting pour Saint-Etienne. Depuis deux ans, l’attaquant des Verts est fantomatique et les supporters se désespèrent de le voir réussir, au point de vouloir plus que tout son départ. Au même titre que les dirigeants, bloqués par sa présence et dans l’incapacité de recruter tant qu’il est dans l’effectif.

L’ASSE prête à faire de gros efforts

Placé sur la liste des transferts, Loïs Diony n’a intéressé personne l’été dernier. Son prix était peut-être trop élevé, l’ASSE ayant dépensé 10 millions d’euros pour son transfert et espérait récupérer 7 à 8 millions d’euros l’été dernier. A présent, le prix est radicalement plus bas. Une offensive entre 3 et 5 millions d’euros pourrait clairement convaincre les Verts de le vendre !