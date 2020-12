Depuis plusieurs jours, l’ASSE tente de boucler l’arrivée d’un attaquant égyptien.

Claude Puel veut un numéro 9. Un vrai ! Lassé de devoir composer avec des offensifs qui ne sont pas des attaquants de pointe de métier, l’entraîneur des Verts souhaite voir débarquer un buteur. Et il a trouvé son bonheur en Egypte, visiblement.

Une gâchette de Zamalek

France Football révèle que l’ASSE songe à Mostafa Mohamed : « C’est la star montante en Égypte. Mostafa Mohamed est l’attaquant vedette du Zamalek, l’autre géant du Caire avec Al-Ahly et les surnoms pleuvent pour le néo-buteur de la sélection des Pharaons : le Bulldozer et désormais l’Anaconda ». Un profil qui plaisait à Luis Campos quand il officiait au LOSC… Pour s’offrir Mohamed, il faudra débourser entre 4 et 5 millions d’euros.