Depuis plusieurs mois, le FC Barcelone avance dans le flou le plus total et il est plus que difficile de comprendre la stratégie des dirigeants.

Pour compenser la blessure d’Ousmane Dembele, le FC Barcelone a fait appel à… Martin Braithwaite. Une signature qui a surpris plus d’un fan du Barça… Comment justifier l’arrivée d’un joueur tout juste moyen, pour 18 millions d’euros, en lui offrant 4 ans de contrat et une clause à 300 millions d’euros ?

Le Barça bricole

Dans 4 mois, que va devenir Braithwaite ? Dembele sera rétabli, Trincao va arriver et il n’est plus impossible de voir Suarez prolonger. L’ancien toulousain va sûrement subir le même sort que Malcom ou Todibo. Des joueurs que le Barça a fait signer sans trop que l’on sache pourquoi pour les revendre quelques mois plus tard. Une stratégie totalement illisible qui pourrait avoir des conséquences bien plus importantes qu’actuellement.