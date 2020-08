Fortement intéressé par Leo Messi, le PSG lorgne également sur Luis Suarez. Paris se prend à rêver d’ajouter deux nouvelles stars à son attaque.

Et si la MSN se reformait au PSG ? Maintenant que Neymar est certain de rester à Paris, les dirigeants qataris envisagent toutes les éventualités. Et parce que Kylian Mbappé refuse de prolonger, son départ est tout sauf impossible. Pour remplacer l’irremplaçable français, de grands noms sont évoqués. A commencer par celui de Leo Messi, qui veut claquer la porte de son Barça chéri.

Paris veut Suarez

Mais ce n’est pas tout ! Outre le sextuple Ballon d’Or, le PSG songerait également à Luis Suarez, son grand pote. Le quotidien Sport rapporte que Paris a des vues sur El Pistolero, en plus de Leo Messi. Après avoir fait les économies de salaire de Cavani et Thiago Silva, et en cas de vente record de Mbappé, le PSG aura clairement les moyens de faire des folies…