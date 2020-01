Courtisé par Arsenal, Layvin Kurzawa pourrait bel et bien quitter le PSG. Mais pas en janvier !

Depuis plusieurs mois, le PSG a compris que Layvin Kurzawa ne prolongerait pas. Mais Paris avait bon espoir de le vendre cet hiver afin de récupérer quelques millions d’euros. C’était sans compter sur le latéral français, déterminé à partir libre…

Un accord avec Arsenal

Courtisé par Arsenal depuis plusieurs semaines, Layvin Kurzawa aurait trouvé un accord avec les Gunners. France Football révèle que les deux parties se sont entendues sur un contrat de 5 ans. Problème, pour Paris, c’est que l’opération concerne le mois de juin prochain et non cet hiver ! Kurzawa va donc priver le PSG d’un transfert et partir totalement libre à la fin de la saison…