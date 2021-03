Après une période dorée, Jurgen Klopp est entré dans une phase plus complexe à Liverpool. Au poste de claquer la porte cet été ?

Après avoir marché sur l’Europe ces deux dernières saisons, avec une victoire en Ligue des Champions et un titre de champion d’Angleterre, Liverpool est dans le dur. Le collectif de Jurgen Klopp ne ronronne plus et le technicien allemand commence même à s’agacer. La relation avec ses dirigeants se tend.

Des déceptions sur le mercato

L’été dernier et cet hiver, Jurgen Klopp a avalé plusieurs couleuvres. Il souhaitait un gros renfort en défense, Kalidou Koulibaly (Naples) ou plus récemment Duje Caleta-Car (OM). Il n’a pas été écouté ou Liverpool n’a pas fait le nécessaire. Dans un climat de tension, et avec des résultats sportifs décevants, il n’est pas impossible de voir Klopp dire stop. Malgré un contrat qui court jusqu’en juin 2024, l’Allemand peut tout à faire arrêter s’il sent qu’il n’a plus la confiance de ses dirigeants.