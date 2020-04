Ovni de la planète foot, Cristiano Ronaldo a encore de belles années devant lui. Et plusieurs clubs sont encore en capacité de lui offrir un challenge à la mesure de son talent.

Cristiano Ronaldo termine sa deuxième saison avec la Juventus Turin. Et s’il n’a pas soulevé de Ligue des Champions depuis son arrivée en Italie, il a prouvé au monde entier qu’il était bien le monstre d’efficacité qu’il a toujours été. Une légende bien vivante qui intéresse encore et toujours le marché des transferts.

Retour à Manchester ?

Courtisé par David Beckham, l’Inter Miami est une première piste. Un rêve américain qui pourrait séduire Cristiano Ronaldo. Si CR7 ne touchera pas ses 30 millions d’euros par an, il pourrait se rattraper sur ses autres business et son image, dans un territoire qu’il n’a pas totalement conquis. Même chose en Chine, avec un marché asiatique qui est clairement dans son cœur de cible… Reste trois destinations en Europe. La plus probable est bien évidemment une offensive des Qataris et de Leonardo pour organiser l’incroyable trio Mbappé, Neymar, Cristiano Ronaldo. Mais le Portugais a aussi, dans un coin de sa tête, le rêve d’un retour à Manchester United, où il est un dieu vivant. Enfin, plus illusoire mais tout aussi fort de sens : une fin de carrière au Sporting Lisbonne, là où tout a commencé pour le jeune CR7.