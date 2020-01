A la recherche d’un nouvel attaquant, le FC Barcelone était sur le point de signer une recrue. Pour finalement faire demi-tour.

Pour compenser l’absence de Luis Suarez, le FC Barcelone a longtemps cherché un nouveau numéro 9. Les pistes se sont multipliées ces dernières semaines pour au final se tourner vers un ancien joueur de Ligue 1, Cédric Bakambu. Actuellement en Chine, il pensait bien rejoindre le Barça. Encore plus au moment de monter dans l’avion pour aller signer son contrat.

Volte-face du Barça !

Le journal L’Equipe raconte l’incroyable histoire de ce tranfert qui a finalement capoté : « Bakambu s’envole des rêves plein la tête. Il a déjà refusé Villarreal mais peut-on dire non au Barça, même pour un rôle de doublure de luxe ? Autant dire que la fatigue accumulée lors de ces voyages répétés ne l’empêche pas de rester éveillé durant les quatre heures de trajet. Sa carrière va prendre, à l’aube de la trentaine, un magnifique tournant. Enfin le croit-il… Avant un nouveau coup de fil d’Abidal. Le Barça a changé d’avis. Il explique que finalement, il se retire du deal. Bakambu l’apprend en atterrissant à Hongkong… Tout s’écroule. Il n’a plus qu’à repartir en Corée du Sud, évidemment déçu par ce scénario irréel, en laissant derrière lui un contrat fantôme. Et un club dont les problèmes ne résident visiblement pas seulement sur le terrain, mais aussi en coulisses… »