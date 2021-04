Dans la perspective d’une relégation du FC Nantes, Antoine Kombouaré pourrait rester en fonction et tenter de ramener les Canaris parmi l’élite.

L’opération sauvetage continue pour le FC Nantes. Antoine Kombouaré est en mode commando pour éviter aux Canaris de descendre en Ligue 2. Si l’espoir est encore présent, les coéquipiers de Ludovic Blas n’ont plus vraiment le droit à l’erreur.

La méthode Kombouaré plaît

Du côté des dirigeants, on se prépare à toutes les éventualités. Et si le FC Nantes venait à descendre, il est clairement envisagé de proposer à Antoine Kombouaré de rester. Selon nos informations, Waldemar Kita apprécie la rigueur et la méthode de son nouveau coach. Il espère, bien évidemment, qu’il parviendra à maintenir le club en Ligue 1. Mais il est fort possible de voir Kombouaré poursuivre la saison prochaine, même s’il échoue.