Pour la saison prochaine, le Barça prépare du lourd. En plus de prolonger Messi, le club pourrait également faire revenir Xavi.

L’élection de Joan Laporta offre de nouvelles perspectives pour le FC Barcelone. Terminé la gestion approximative et les mercatos chaotiques, le club catalan veut construire sur du solide. Cela commence par la prolongation de Leo Messi, qui semble avancer doucement mais sûrement. Laporta a simplement demandé à l’Argentin de patienter jusqu’à la fin de la saison.

Xavi, le retour ?

Et pour convaincre Leo Messi, en plus d’un mercato ambitieux (Eric Garcia et Sergio Aguero auraient déjà donné leur accord pour une arrivée, libres de tout contrat), le Barça pourrait frapper un grand coup en changeant d’entraîneur. Et qui de mieux placé que Xavi pour reprendre en main ce Barça nouvelle version ? L’Espagnol serait disposé à venir cet été et n’a pas prolongé avec son club qatari pour pouvoir bouger. Ronald Koeman prendrait ainsi la porte quelques mois après sa venue…