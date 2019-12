Un an après avoir vendu Yerry Mina trois fois son prix initial, le FC Barcelone ne fera pas de sentiment avec le jeune Jean-Clair Todibo.

Si le football est devenu un vrai business, le FC Barcelone ne se cache plus lorsqu’il s’agit de s’y mettre… Preuve en est sur le marché des transferts où l’écurie catalane ne prend plus de gants pour faire des opérations uniquement financières.

Todibo après Mina ?

En 2018, le FC Barcelone s’est offert Yerry Mina pour un peu moins de 12 millions d’euros. Quelques mois plus tard, le Colombien a été vendu pour 30 millions d’euros à Everton. Une plus-value XXL qui a fait couler beaucoup d’encre. Et il pourrait y avoir un deuxième coup similaire, encore plus juteux. Après avoir recruté Jean-Clair Todibo un million d’euros en janvier dernier, le Barça pourrait le vendre entre 20 et 25 millions d’euros. Le Milan AC tente de le récupérer. Une simple opération financière, sans scrupule, pour les Catalans.