Toujours en cours, les discussions pour la prolongation de Leo Messi tournent désormais autour de condition un peu spéciale.

Leo Messi a la volonté de signer un nouveau contrat au FC Barcelone. Son sixième Ballon d’Or l’a rassuré et il veut ajouter quelques années de plus à son incroyable carrière catalane. Mais pour cela, l’Argentin est exigeant. Pas que pour lui…

Suarez ou rien

En plus d’un salaire démesuré, Leo Messi insiste pour que le FC Barcelone prolonge son grand ami Luis Suarez. Ce dernier est en fin de contrat et intéresse plusieurs marchés. Mais pour Messi, il doit encore rester au Barça. Et les dirigeants sont priés de s’exécuter…