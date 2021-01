S’il n’a toujours pas tranché pour son avenir, Leo Messi pourrait attendre les prochaines élections à la présidence du club pour se décider.

Depuis le 1er janvier, Leo Messi est libre de discuter avec le club de son choix et même de s’engager pour la saison prochaine. Une situation plus que dangereuse pour le FC Barcelone, qui a déjà perdu Xavi, Iniesta et Neymar ces dernières saisons. La dernière pierre de l’empire catalan, la plus importante de l’histoire du club, vacille…

24 janvier, date importante

S’il peut attendre la fin de la saison pour trancher, Leo Messi pourrait également arrêter son choix plus tôt. Le 24 janvier prochain, les élections présidentielles du FC Barcelone désigneront le nouveau patron du club. Un choix crucial aux yeux de Messi. En fonction du résultat, il pourrait prendre la décision de partir ou de rester. D’ici la fin du mois de janvier, le sort de son avenir pourrait donc déjà être jeté…