Faute de pouvoir retourner à l’Atletico, Antoine Griezmann voit une piste magnifique s’ouvrir à lui.

Les échanges entre le Barça et l’Atletico n’ont pas pu déboucher sur un accord pour Antoine Griezmann. Le salaire du Français, d’environ 20 millions d’euros, est hors de portée des Colchoneros. Et le Barça ne veut plus assumer le moindre centime de sa rémunération.

Manchester City y pense

Si ce n’est pas l’Atletico, qui peut accueillir Antoine Griezmann ? Manchester United aurait pu être un point de chute mais Jadon Sancho l’a devancé. En revanche, chez le voisin de City, Pep Guardiola est un grand fan de Griezmann… Le départ d’Aguëro libère une place et le nouveau plan des Citizens serait d’attirer Grizou dans le nord de l’Angleterre.