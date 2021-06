Un petit miracle pourrait se produire cet été avec la vente de Philippe Coutinho, dont le Barça peine à se débarrasser.

Sous contrat avec le Barça jusqu’en juin 2023, Philippe Coutinho sait que son avenir ne s’écrira plus en Catalogne. Le Brésilien ne fait plus partie des plans et doit se trouver une porte de sortie. Compliqué à la vue de son transfert, plus de son salaire…

Leicester le veut !

Mais un petit miracle pour naître en Angleterre ! Brendan Rodgers pilote Leicester et après sa belle 5place en Premier League, les Foxes ont des moyens. Après avoir entraîné Coutinho à Liverpool, Rodgers rêve de pouvoir renouer avec son génie brésilien. Pour le Barça, ce serait une véritable opportunité de le revendre et de limiter la casse…