Le FC Barcelone et la Juventus Turin pourraient prochainement s’entendre autour d’un échange. Leurs intérêts convergent sur plusieurs joueurs.

Le FC Barcelone a manqué de peu Matthijs de Ligt, l’ancien patron de la défense de l’Ajax. Les discussions étaient très chaudes mais c’est finalement la Juventus qui a eu les faveurs du Hollandais. Un choix qui commence à regretter…

Dembele / De Ligt impliqués ?

En effet, l’intégration de Matthijs de Ligt à la Juventus Turin est complexe. Et son rêve du jouer au FC Barcelone serait toujours dans un coin de sa tête. D’autre part, la Juve se cherche un nouveau joyau et le profil d’Ousmane Dembele plaît beaucoup. Clairement, les intérêts des deux clubs peuvent permettent un échange dans les mois à venir. De Ligt contre Dembele et un petit chèque ?