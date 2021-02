Et si Leo Messi restait finalement au Barça ? Après des mois de feuilleton, l’Argentin serait en vérité prêt à poursuivre.

Après Neymar, c’est au tour de Messi d’être au cœur du feuilleton de l’année. L’Argentin menace de partir et multiplie les messages à l’encontre du Barçapour mettre un terme à son aventure catalane. Tentative de départ à l’été, refus de prolonger, appel du pied de Neymar…

Une simple stratégie ?

En Espagne, ils sont de plus en plus à croire à une stratégie, pure et simple, de Leo Messi. L’Argentin n’envisagerait pas de partir. Menacé de partir pour mieux négocier ? Fort possible. « J’ai des indications qui prouve qu’il est bien à Barcelone et qu’il veut rester ici », a même confié Joan Laporta, ancien président du club, qui le connait très bien.