Sur la piste de Lautaro Martinez, le FC Barcelone semble être très avancé pour son transfert.

Priorité des priorités du Barça, Lautaro Martinez a déjà un pied en Catalogne. L’Argentin semble en effet avoir déjà échangé avec le clan blaugrana et il aurait même donné son feu vert pour venir cet été.

Accord sur le montant du transfert

Du côté de l’Inter Milan aussi, on semble ok pour discuter. Et il ne manquerait qu’un détail pour boucler l’affaire : le prix ! Le Barça et l’Inter doivent trouver un accord pour la transaction et Martinez pourra ensuite faire ses valises, le joueur étant déjà calé avec les Barcelonais sur son salaire et contrat.