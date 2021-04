Piste prioritaire du FC Barcelone, Erling Haaland semble en très bonne voie vers un transfert estival. Explication.

La visite de papa Haaland, avec Mino Raiola, a fait beaucoup de bruit. Il faut dire que l’attaquant norvégien cartonne depuis plus d’un an et qu’il fait partie des plus grands talents de sa génération. Un prodige que l’Europe entière s’arrache depuis plusieurs mois…

Avec Raiola, le Barça est confiant

Géré par Mino Raiola, Erling Haaland peut être confiant. Le gros contrat qui l’attend est à portée de mains. Et l’agent italien se fera un malin plaisir à ne pas négocier avec Madrid, où son ennemi Florentino Pérez rêve pourtant de signer Haaland. Un atout pour le Barça, qui devra toutefois trouver le budget pour convaincre le Borussia Dortmund.