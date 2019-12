Auteur d’une prestation chaotique lors du dernier Clasico, Ivan Rakitic pourrait ne pas avoir d’autre choix que de faire ses valises cet hiver.

Titularisé par Ernesto Valverde lors du Clasico après le forfait de Busquets, Ivan Rakitic n’a pas été à la hauteur. Si les médias louent son professionnalisme depuis plusieurs mois, lui qui ne joue pratiquement plus au Barça, difficile de se satisfaire de sa triste copie dans ce match si important pour les Catalans.

Partir et vite

Pris en grippe par les supporters qui ne supportent plus son arrogance, comme en témoigne ses déclarations d’après match : « C’était dur. Nous savons à quel point ils sont forts. Peut-être que nous avons simplement manqué la dernière passe ou manqué d’une petite touche de qualité pour marquer. Mais je suis heureux et fier du travail de l’équipe », Ivan Rakitic n’a plus d’avenir au FC Barcelone. Son départ est espéré par les fans et les dirigeants du club. Courtisé en Italie, le Croate se montre pour le moment gourmand en salaire.