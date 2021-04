Le FC Barcelone veut se débarrasser de ses derniers flops pour faire le ménage et récupérer un peu de sous. Pas simple.

Pris à la gorge financièrement, le FC Barcelone sait qu’il va falloir être bon cet été du côté des ventes pour se refaire la cerise. La vente d’un Antoine Griezmann, Philippe Coutinho ou Ousmane Dembélé est espérée. Mais ça ne sera pas suffisant. Les Barcelonais doivent aussi faire un ménage plus profond.

Les flops vers la sortie

Une black list est aussi dressée pour faire partir les « boulets » du vestiaire. Des joueurs qui ne parviennent plus à être performants et dont le Barça ne veut plus. C’est le cas du pauvre Samuel Umtiti, qui a enchaîné les blessures depuis 2018 et qui ne voit pas le bout du tunnel. Dernier arrivé, Miralem Pjanic pourrait être le premier parti, lui qui n’a jamais trouvé sa place au Barça. Un flop de plus, qui coûte cher en salaire et qui n’apportera rien à l’équipe.