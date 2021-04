Miralem Pjanic se transforme en véritable flop du FC Barcelone. A peine arrivé, le milieu de terrain pourrait déjà repartir lors du prochain mercato.

Le FC Barcelone a pris l’habitude de bien se tromper dans son mercato. Depuis trois ou quatre ans, c’est même un festival de mauvais choix. Le dernier en date : Miralem Pjanic. Arrivé de la Juventus, en laissant filer Arthur Melo, Pjanic a vite enfilé le costume du bon flop.

En retour vers l’Angleterre ?

Moins de six mois après son arrivée, Miralem Pjanic est déjà candidat au départ. Son nom circule en Angleterre, où Everton et Carlo Ancelotti tentent une opération pour le convaincre de venir et se relancer chez les Toffees. En prêt, visiblement. Reste à savoir si Pjanic choisira de rester pour s’accrocher ou vite partir pour éviter la descente définitive aux enfers.