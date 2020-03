Pendant que les rumeurs indiquent qu’il veut revenir au FC Barcelone, son clan continue d’attaquer le Barça en justice.

C’est à n’y rien comprendre… Pendant que Neymar crie haut et fort, l’été dernier, son envie de revenir au FC Barcelone, ses conseillers s’occupent de poursuivre le Barça en justice pour des primes non payées par les dirigeants catalans. Des montants à plusieurs dizaines de millions d’euros sont réclamés.

Bataille judiciaire XXL

Si sa situation semble s’être améliorée, Neymar serait toujours désireux de revenir au Barça. Mais son clan continue la bataille judiciaire et muscle même ses démarches avec de nouvelles attaques. Difficile de comprendre le sens et la stratégie de Neymar et de ses représentants dans ce dossier…