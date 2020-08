S’il souhaite claquer la porte du FC Barcelone, Leo Messi n’est pour autant pas certain de pouvoir partir cet été…

Leo Messi a pris une grande décision. Celle de quitter son club de toujours, celui qui l’a fait naître et porté au plus haut sommet européen. Mais encore faut-il trouver un club capable de financer son arrivée…

Barcelone part en guerre

Du côté de Barcelone, on refuse de laisser filer Leo Messi. Et le président Bartomeu est inflexible sur le prix : 700 millions d’euros. C’est le montant de sa clause libératoire et il ne négociera pas un centime en-dessous. Pris au piège par ce montant qu’aucun club au monde ne peut dépenser sans se mettre en danger, Messi voit son avenir devenir flou. Ses chances de rester sont bien plus grandes qu’il n’y parait…