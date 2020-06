Après de longs mois d’attente, Leo Messi pourrait enfin parapher son nouveau contrat avec le FC Barcelone.

L’attente est longue pour les fans du Barça. Après avoir vécu dans la peur de voir Leo Messi activer la clause lui permettant de quitter le club librement avant le 1er juin, tout le monde se languit de voir l’Argentin prolonger une nouvelle fois son aventure blaugrana.

Ce serait imminent

Que les fans se rassurent : c’est pour très bientôt ! A priori, tout est calé entre les différentes parties pour que Leo Messi ajoute deux années de plus à son contrat, qui court actuellement jusqu’en juin 2021. La Pulga devrait toucher le plus gros salaire jamais donné à un football. On parle d’un montant approchant les 50 millions d’euros par saison ! On comprend mieux pourquoi le Barça est à la peine sur le plan financier…