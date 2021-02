D’ici quelques semaines, le FC Barcelone pourrait connaitre une révolution. En plus d’un nouveau changement d’entraîneur, le Barça pourrait perdre son meilleur joueur de tous les temps.

La crise qui s’abat sur le FC Barcelone est sans doute l’une des plus profondes traversées par le club. Et rien ne va en s’arrangeant… En plus d’une situation financière catastrophique, les résultats ne sont plus au rendez-vous. En témoigne, la dernière gifle reçue à la maison, face à Paris (1-4).

Un coup de bambou XXL

Englué dans cette crise sans précédent, le Barça pourrait connaître un été coup de massue. En effet, le club pourrait connaître un nouveau changement d’entraîneur, un de plus. Ronald Koeman ne s’en sort pas et l’option Xavi se dessine un peu plus. Mais cela n’empêchera visiblement pas le départ fracassant de Leo Messi, le meilleur joueur de toute l’histoire du club (et même au-delà, pour beaucoup). Son contrat se termine et l’Argentin n’a plus le courage de continuer dans de telles conditions.