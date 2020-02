Après un début de relation assez frais, le duo formé par Leo Messi et Antoine Griezmann commence à vraiment prendre ses marques.

Antoine Griezmann avait sûrement imaginé un tout autre accueil en signant au FC Barcelone. Mais le Barça est un club particulier et pour être adopté par son vestiaire, il faut faire ses preuves. Depuis plusieurs mois, le Français apprend et il semble que des étapes importantes aient été franchies récemment. Notamment avec Leo Messi.

Ils sont de plus en plus proches

Cadena Cope rapporte que les relations entre Leo Messi et Antoine Griezmann se renforcent de plus en plus. Les deux hommes échangent beaucoup et l’Argentin intègre progressivement le Français dans son clan. De là à imaginer Griezmann devenir le nouveau Suarez de Messi ? Pas impossible…