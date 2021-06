L’avenir d’Antoine Griezmann est de nouveau un sujet du prochain mercato. Et l’intérêt de Manchester United pourrait devenir très concret…

Cet été, Manchester United veut frapper fort. Jadon Sancho est la priorité mais ne sera pas l’unique coup de Reds. En attaque, un profil séduit particulièrement le club de Paul Pogba… Celui d’Antoine Griezmann. Et un transfert est possible.

Le pote de Pogba

L’arrivée de Sergio Aguëro, et celle de Memphis Depay dans les tuyaux, donne des possibilités au Barça. Un départ de Griezmann devient possible puisque le coach Koeman a les atouts pour prendre sa succession. Et du côté de Manchester United, même s’il n’y a pas le soleil d’Espagne, il y a l’atout Pogba. Grand ami de Griezmann, il peut le convaincre de venir. Griezmann prochain n°7 de MU, ça aurait de la gueule !