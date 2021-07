Les jours passent et le Barça n’a toujours pas la possibilité de prolonger Messi. L’Argentin est libre comme l’air…

Depuis le 30 juin, le plus grand joueur de tous les temps est libre de tout contrat. Le Barça n’a plus aucune prise sur lui… La faute à une situation économique catastrophique, le club catalan ne peut pas lui proposer ni signer de nouveau contrat. Il faut d’abord vendre et espérer que tout passe.

Messi s’impatiente, Barcelone tremble

Face à cette situation, Leo Messi s’impatiente. Heureusement pour Barcelone, la victoire en Copa America l’a apaisé. Il peut profiter de ses vacances plus sereinement. Mais la réalité va vite le rattraper. Attendra-t-il longtemps le Barça, quand d’autres clubs sont prêts à lui offrir bien plus ?