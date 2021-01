Si la tendance est à un départ depuis plusieurs mois, Leo Messi commencerait à envisager de rester encore une à deux saisons au Barça.

Les élections présidentielles au FC Barcelone vont être décisives pour le club et surtout l’avenir de Leo Messi. L’Argentin sera particulièrement attentif au verdict de ces élections et au projet qui sera mis en place. Son avenir est au cœur de toutes les préoccupations mais déjà, la Pulga songe de plus en plus à rester.

Rester pour aller en MLS

Si le scénario de son départ semblait se dessiner ces derniers mois, Leo Messi pourrait se laisser convaincre de rester encore une à deux saisons. Son envie de jouer en MLS et de vivre aux États-Unis est là et pour cela, il pourrait accepter de rempiler, si le Barça accepte de sortir le chéquier une dernière fois…