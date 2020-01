Pour prolonger au FC Barcelone, Leo Messi ne se contentera pas d’un nouveau salaire revu à la hausse.

Les discussions sont ouvertes depuis plusieurs mois entre le FC Barcelone et le clan Messi. Objectif : trouver un accord pour un nouveau contrat. Un bail qui promet déjà d’être le plus important jamais signé par la star, et par un joueur de football tout simplement…

Garder Suarez, changer de coach

Mais Leo Messi aurait posé des conditions pour continuer au Barça. A commencer par changer d’entraîneur la saison prochaine. Ernesto Valverde ne gagne pas et le Barça doit changer cela. De plus, les dirigeants catalans vont devoir offrir un nouveau contrat à son grand ami, Luis Suarez. En attendant les autres demandes de Sir Messi.