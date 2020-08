Du côté du FC Barcelone, on est certain de pouvoir vendre Leo Messi à prix. Plus cher que Neymar en 2017 ?

Avec une clause à 700 millions d’euros, Leo Messi était intouchable sur le marché des transferts. Depuis le départ surprise de Neymar en 2017 (sa clause libératoire était à 222 millions d’euros), les Catalans sont très prudents. Mais maintenant que Messi a réclamé son départ, il est l’heure de discuter gros sous.

Plus de 222 millions d’euros ?

Selon tous les médias espagnols, il est certain que Barcelone a une intention : vendre Messi plus cher que Neymar. Manchester City, en pole position pour récupérer la Pulga, va donc devoir s’armer pour sortir le chéquier et signer le plus gros transfert de toute l’histoire… Sous la surveillance du fairplay financier, ça risque d’être compliqué.