Si Erling Haaland a des chances de venir au Real Madrid dans un an, le Barça pourrait s’attaquer à un autre joyau du Borussia Dortmund.

Avec une clause libératoire à 70 millions d’euros, Erling Haaland est promis à un transfert en 2021. Zinedine Zidane est convaincu qu’il peut être son nouveau « monstre » en attaque. Mais le Borussia Dortmund a déjà son successeur, en la personne de Youssoufa Moukoko.

15 ans, déjà impressionnant

A 15 ans, Youssoufa Moukoko impressionne tous les observateurs. A l’instar d’Ansu Fati, il brille à chaque match et son potentiel est dingue. Samuel Eto’o a récemment indiqué que le FC Barcelone devait se positionner sur lui car il était le GRAND attaquant de demain. Et quand Monsieur Eto’o parle, on écoute…