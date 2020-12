Si le Barça a réussi à retenir Leo Messi l’été dernier, les dirigeants semblent totalement impuissants dans la perspective du prochain été où le pire pourrait arriver.

Le FC Barcelone a tremblé tout l’été à l’idée de perdre Leo Messi. L’Argentin a tenté de partir, lui qui était en profond désaccord avec l’ancien président, Bartomeu. Finalement, Messi est resté, ses dirigeants ayant brandi la clause libératoire à 700 millions d’euros… Mais Messi tient sa vengeance. La plus belle qui soit…

Le pire scénario pour Barcelone

Dans quelques mois (juin 2021), Leo Messi verra son contrat avec le Barça prend fin. Si l’idée de prolonger a longtemps été sa véritable intention, les choses ont changé. Et les nouvelles élections présidentielles ne devraient pas changer sa nouvelle envie : partir. Quitter son nid et tenter une autre aventure en Europe. Neymar a ouvert en grand les portes de son club. Et Messi l’envisagerait très sérieusement. Un départ vers la France et l’écurie des Qatairs serait le pire scénario pour le Barça. Mais c’est celui qui se dessine de plus en plus…