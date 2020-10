D’accord avec le FC Barcelone depuis le début de l’année, Lautaro Martinez a vu le club catalan laisser passer sa chance. Pour une explication très simple.

Soucieux de tourner la page Luis Suarez, le FC Barcelone a lancé un gros dossier. Et le nom de l’heureux élu a vite été trouvé par les dirigeants catalans. Argentin, comme Messi, efficace et prometteur, Lautaro Martinez a été ciblé pour ce mercato estival. Et depuis février dernier, les deux parties sont d’accord contractuellement.

Le Barça n’a plus d’argent

Entre le Barça et Lautaro Martinez, les choses étaient claires : attendre l’été pour que le FC Barcelone paie le transfert de l’Argentin. Soit en s’alignant sur sa clause libératoire, soit en proposant un gros montant à l’Inter Milan. Au final, les Barcelonais n’ont rien fait. Les caisses sont vides. Pas moyen de payer un transfert, même minime… Triste réalité pour un club qui a totalement planté sa cible principale de l’été.