Malgré toutes les rumeurs qui entourent Antoine Griezmann, le Français n’a aucune intention de quitter le FC Barcelone.

Son arrivée au FC Barcelone a suscité beaucoup de commentaires et de critiques. Les premiers pas d’Antoine Griezmann ont même été scrutés comme rarement et les médias ont été chercher tous les petits grains de sable possibles afin de trouver des problèmes dans son intégration chez les Blaugrana. Mais la réalité est toute autre.

Griezmann veut rester

Ravi de sa signature au FC Barcelone, Antoine Griezmann n’a aucunement l’intentin de partir. Le Français veut rester au club plusieurs saisons. Sa compagne et sa famille se sentent parfaitement bien en Espagne et il n’est pas question de partir à court ou moyen terme. Sa relation avec Leo Messi ou les nouvelles recrues du Barça pourront débarquer : Grizou s’en moque et continue d’avancer !