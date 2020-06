Catastrophique depuis la reprise de la Liga, Antoine Griezmann pourrait vite devenir un problème pour le Barça. Son avenir est clairement en danger.

Ses prestations sur le front de l’attaque barcelonaise laissent perplexe plus d’un observateur. En plus de ne plus marquer, Antoine Griezmann n’apporte pas grand-chose au jeu du Barça. Et les entrées en jeu d’Ansu Fati sont systématiquement un camouflet pour le Français, très loin de proposer ce que la pépite catalane donne en seulement quelques minutes.

Son cas devient critique

A l’approche d’un mercato estival très spécial pour le Barça qui manque d’argent, l’avenir d’Antoine Griezmann est clairement un sujet. La vente du Français apparait de plus en plus comme une évidence. Parce qu’il ne parvient pas à s’intégrer et parce que d’autres attaquants semblent plus à même de pouvoir faire mieux. Lautaro Martinez (Inter Milan), Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal) ou encore Paulo Dybala (Juventus) sont autant de pistes chaudes…