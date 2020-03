En fonction de l’attaquant qui sera recruté l’été prochain, le FC Barcelone pourrait remettre en cause l’avenir d’Antoine Griezmann en Catalogne.

Antoine Griezmann est une recrue un peu spéciale pour le FC Barcelone. Si le Français a été recruté pour ses qualités, il ne faut pas oublier non plus qu’il disposait d’une clause très alléchante et que les Catalans ont vu l’opportunité de faire une possible plus-value. Et c’est toujours dans un coin de la tête des dirigeants.

Griezmann n’est pas certain de rester

Entre des dirigeants qui pensent à sa possible revente et un vestiaire qui lui a mené la vie dure pendant plus de 6 mois pour permettre son intégration (et lui faire payer son faux bond de 2018), Antoine Griezmann n’est pas serein pour cet été. Si le Barça décide de mettre un gros billet sur un attaquant de classe mondiale, il n’est pas impossible qu’il serve de monnaie d’échange ou qu’il soit vendu pour financer l’opération.