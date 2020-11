Faute de pouvoir s’imposer au FC Barcelone, Antoine Griezmann pourrait quitter le club à l’issu de la saison.

Sur le papier, l’arrivée d’Antoine Griezmann au FC Barcelone avait tout de la très, très bonne idée. L’intelligence de jeu du Français, et ses qualités techniques, semblaient parfaites pour se marier au Barça et à Leo Messi. Mais les conditions de son transfert, plus l’accueil glacial du vestiaire, ont rendu les choses très compliquées.

L’heure de partir

Pris en grippe par ses coéquipiers, qui n’ont pas digéré son transfert avorté de l’été 2018, Antoine Griezmann a toutes les peines du monde à s’imposer en Catalogne. A tel point qu’un départ semble être l’unique option envisageable pour la suite de sa carrière. Courtisé par le Bayern Munich, Manchester City ou encore la Juventus Turin, Grizou n’aura aucun mal à se faire exfiltrer en fin de saison. Encore plus s’il brille à l’Euro, comme à la Coupe du Monde 2018.