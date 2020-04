Malgré le flot de rumeurs qui inondent la case mercato du FC Barcelone, il ne faut pas exclure la possibilité de voir Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé au Barça la saison prochaine.

Du côté du FC Barcelone, tous les médias espagnols promettent un mercato de folie. Lautaro Martinez et Neymar en recrue superstar et des départs en pagaille pour financer le tout. Et parmi les joueurs possiblement vendus, on retrouve les Français Ousmane Dembélé et Antoine Griezmann. Mais…

Loin d’être parti

Pour pouvoir les vendre, il faut que les joueurs soient d’accord. Un an après son arrivée en Catalogne, il y a fort à croire qu’Antoine Griezmann ne soit pas du tout enclin à partir. Pour Ousmane Dembélé, le sentiment d’inachevé est fort et il ne semble pas avoir de partir sur un échec, encore plus après une saison totalement blanche. Pas certain que les deux champions du monde soient vendus cet été.