Après avoir reçu 100 millions d’euros pour Ansu Fati, le FC Barcelone pourrait continuer de poser son veto à un départ.

La presse espagnole a fait des révélations surprenantes ces derniers jours. On apprend en effet que le FC Barcelone a déjà reçu plusieurs offres gigantesques pour son jeune et talentueux attaquant, Ansu Fati. Manchester United aurait notamment proposé… 100 millions d’euros !

Le Barça le gardera

Le Barça a dit non à des sommes complètement folles pour ce gamin de 17 ans. Et selon toute vraisemblance, la réponse sera la même durant tout l’été, même si les clubs intéressés proposent davantage. Malgré son besoin d’argent, le club catalan croit profondément en Fati et ne le laissera partir sous aucun prétexte.