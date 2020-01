Pour succéder à Ernesto Valverde, sur le départ en fin de saison, le FC Barcelone aurait ajouté deux noms à sa short-list.

Il est écrit que le FC Barcelone ne poursuivra pas sa collaboration avec Ernesto Valverde. A moins d’un miracle, notamment en Ligue des Champions, l’Espagnol ne restera pas au-delà de la saison en cours. Et la short-list des entraîneurs susceptibles de le remplacer s’allonge.

Pochettino pisté

En plus de Ronald Koeman et Xavi, le FC Barcelone serait intéressé par les profils de Mauricio Pochettino et Robert Martinez. Libre depuis son éviction de Tottenham, Pochettino veut se relancer l’été prochain. Il colle parfaitement à l’esprit catalan et ses résultats parlent pour lui. Mais il est surtout Argentin, de quoi séduire Leo Messi…