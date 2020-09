Après avoir laissé entendre, en off, qu’il voulait claquer la porte du FC Barcelone, Leo Messi semble finalement prêt à rester. Une stratégie de l’Argentin ?

Les médias espagnols ont cru vivre la plus grosse affaire de toute l’histoire du FC Barcelone. Le départ de son plus grand joueur, Leo Messi, que l’on pensait lié à vie au club Culé. Mais finalement, plus de peur que de mal, l’Argentin aurait pris la décision de rester. Une volte-face qui pose question…

Tout ça pour ça ?

Et si, Leo Messi et son père, avaient monté ce coup de toutes pièces ? Au regard de la situation catastrophique du FC Barcelone, les Argentins ont tout à fait pu profiter du foutoir ambiant pour laisser croire qu’ils allaient partir. Le meilleur moyen de négocier au prix fort une prolongation de contrat. Des mensonges calculés, une méthode qui fait ses preuves…