Poussé vers la sortie cet hiver, Ivan Rakitic pourrait finalement prendre tout le monde à contrepied.

Le FC Barcelone n’est plus un terrain conquis pour Ivan Rakitic. Avec le temps, et les nouvelles recrues, le milieu de terrain croate a perdu sa place et la confiance de son coach, Ernesto Valverde. Inévitablement, son nom est cité pour le mercato d’hiver comme partant.

Rakitic veut s’accrocher

Pisté en Italie, Ivan Rakitic pourrait prendre tout le monde à contrepied. En effet, malgré les opportunités et la volonté du Barça de le voir partir, le Croate pourrait finalement décider de rester. Après réflexion, il souhaiterait en effet aller au bout de la saison et s’accrocher pour récupérer une place. Etonnant.