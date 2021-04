La communauté française du Barça pourrait être la grande victime du prochain mercato.

Samuel Umtiti, Ousmane Dembélé ou encore Antoine Griezmann sont en danger. La nouvelle équipe dirigeant du FC Barcelone prépare un mercato d’été agité et les Tricolores de l’effectif pourraient en subir les conséquences. Hormis Clément Lenglet, qui semble à peu près tranquille, les autres frenchies sont en instance de départ.

La vente de Griezmann espérée

Très fragile, Big Sam Umtiti n’est plus dans les plans du club. Une porte de sortie doit être trouvée à l’ancien lyonnais, en difficulté depuis 2018. A un an de la fin de son contrat, Ousmane Dembélé ne semble pas vouloir prolonger. Pour ne pas le voir partir libre dans un an, le Barça pourrait donc le vendre. Enfin, pour Antoine Griezmann, les Catalans espèrent une vente et une belle rentrée financière. Les difficultés financières du club pourraient être moindres avec un chèque de 100 millions d’euros dans les caisses…